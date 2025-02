Si è tenuto a Settimo San Pietro nell'ambito dell'iniziativa nazionale di promozione alla lettura ad alta voce "Libriamoci", un incontro con la scrittrice Vanessa Roggeri con studenti, docenti, genitori e la dirigente scolastica professoressa Maria Iole Nieddu dell'Istituto Comprensivo di Settimo San Pietro. La manifestazione, giunta all'undicesima edizione si è tenuta a Casa Dessì con una grande partecipazione.

A coordinare l'iniziativa la professoressa Alessandra Ortu in collaborazione anche con l'amministrazione comunale e il Servizio bibliotecario del paese. Per l'occasione le studentesse e gli studenti delle classi seconde della scuola Secondaria di primo grado, coadiuvati dai propri docenti, hanno letto brani tratti dal libro "Il ladro di scarabei". Hanno anche suonato diversi brani musicali, scelti per l'occasione dietro la guida della pianista, la professoressa Veronica Pani.

A dialogare con l'autrice, la lettrice volontaria, professoressa Maria Dessì che, nel porre le domande alla scrittrice Vanessa Roggeri, ha posto in risalto elementi salienti del romanzo, riferibili allo stile linguistico, all'ambientazione, alla caratterizzazione dei personaggi che animano la storia così appassionante e avvincente.

Il pubblico ha mostrato attenzione e tanta curiosità riservando applausi alla scrittrice che ha ringraziato per l'accoglienza che le è stata riservata.

© Riproduzione riservata