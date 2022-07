L’estate di Mandas è all’insegna della letteratura e del teatro.

Mercoledì 20 luglio è in programma l’ultima serata della rassegna Salotto Letterario promossa dall’amministrazione comunale e dalle Acli di Mandas in collaborazione con l’associazione Carta Bianca di Cagliari e con la direzione artistica di Fabrizio Manca Nicoletti.

Nell’Ex Municipio in Piazza IV Novembre, dalle 18.30, verranno presentati i libri “Storie toghe di Cagliari” di Marcello Cocco, “I pionieri del football sardo: 1902 - 1935” di Mario Fadda e “Manuale delle investigazioni sulle cause di incendi ed esplosioni” di Luciano Cadoni. Parteciperanno il sindaco Umberto Oppus, il vicesindaco Umberto Deidda e l’assessore alla Cultura Giulia Argiolas.

“La cultura non va in vacanza – ha detto il primo cittadino –, anche quest’estate, in collaborazione con le associazioni locali, stiamo promuovendo diverse iniziative che puntano ad avvicinare i giovani alla lettura e al teatro”. Nei precedenti appuntamenti del Salotto sono stati presentati i libri “Las Obrerias de Bary e la Causa Pia di Don Bernardino Pes” di Gian Luisa Carracoi, “Le chiese di Cagliari” di Monsignor Antioco Piseddu, “Farfalle” di Emanuele Cioglia, “La ninna nanna del cane e della coniglietta” di Mariagrazia Dessì e Marianna Maxia, “L’Italiano nel tempo” di Enrica Stroscio.

Prosegue inoltre la rassegna “Teatro in Domu” organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro loco, le Acli, il Cif e l’associazione Kreos. Giovedì 21 luglio, alle 19.30 nel Parco dell’Infanzia, in scena lo spettacolo “Barracca e burattori con Pinocchio” della Compagnia Tragodia. Il prossimo appuntamento con il teatro è in programma giovedì 28 luglio, alle 21.30 in Piazza IV Novembre, con la Compagnia Origamundi e lo spettacolo “Gli eroi della Sardegna”.

© Riproduzione riservata