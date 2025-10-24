Il prossimo triennio resterà sotto la direzione artistica di Alberto Gazale, baritono e regista arrivato tre anni fa all'ente concerti Marialisa de Carolis. La sua conferma è stata presa all'unanimità.

Il presidente dell'ente sassarese Antonello Mattone spiega: “Nelle stagioni 2023 e 24 e in quella in corso il nostro direttore artistico è riuscito a rivitalizzare l’attività del de Carolis coinvolgendo e coordinando gli artisti dell’orchestra, del coro e di tutto il personale artistico e tecnico, valorizzando professionalità e competenze del territorio. Fondamentale anche la coraggiosa operazione, condivisa pienamente dal Cda, legata al rinnovamento dei titoli e all’inserimento in cartellone di opere che appartengono al repertorio dei grandi teatri lirici internazionali come la Salome di Strauss che andrà in scena il prossimo 7-9 novembre per la regia di un grande nome internazionale come Hugo de Ana”.

Le iniziative intraprese hanno risollevato le sorti del teatro di tradizione sassarese, che era finito in basso nella graduatoria del Ministero della Cultura e negli ultimi tre anni ha scalato 4 posizioni.

© Riproduzione riservata