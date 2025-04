Un quartetto sardo di gran stile per chiudere l'edizione 2025 di Jazz in Hall, la rassegna dedicata al jazz contemporaneo diretta dal pianista Mariano Tedde. Domani alle 21 nei consueti spazi del Music Hall di Sassari si esibisce l'Elias Lapia Quartet.

Il quartetto, capitanato dal sassofonista Elias Lapia, unisce quattro musicisti di spicco della scena jazz italiana, in un viaggio sonoro che affonda le radici nel post-bop americano, arricchito da ardite sperimentazioni armoniche e da uno swing incisivo.

Elias Lapia, nato a Nuoro nel 1995, è uno dei talenti più promettenti della sua generazione: vincitore del Premio Massimo Urbani e del Premio Nazionale Bettinardi, ha completato la sua formazione tra il Conservatorio di Parigi e quello de L’Aia, collaborando con artisti di fama internazionale e pubblicando due album a suo nome per la Emme Record Label.

Con lui sul palco il giovane pianista cagliaritano Marco Morandini, già attivo in diversi progetti sulla scena nazionale, capace di unire tecnica e sensibilità espressiva. Alla sezione ritmica due nomi storici del jazz sardo: Salvatore Maltana, contrabbassista di esperienza internazionale, oggi direttore artistico del Festival Nuoro Jazz, e Gianrico Manca, batterista e docente, con una carriera ventennale tra concerti, produzioni discografiche e progetti formativi.

