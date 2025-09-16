Leggende e misteri di Soleminis, la presentazione del libro di Marco PlacentinoL’appuntamento è per venerdì 19 settembre
Dieci racconti che rievocano un tempo lontano. Storie brevi sul modello dei Contus de forredda, le narrazioni degli anziani che in passato intrattenevano i bambini intorno al focolare domestico. L'idea è di Marco Placentino che li ha raccolti nel volume "Soleminis, leggende e misteri" edito dalle Grafiche del Parteolla. Il libro sarà presentato venerdì prossimo con una originale e interessante iniziativa itinerante per le vie del paese. L'autore, in collaborazione con la Biblioteca comunale e la Pro Loco, presenterà i dieci racconti nei luoghi simbolo del centro abitato. Si parte alle 19 da Piazza Berlinguer per arrivare alla Casa Museo Corda-Spada passando dal Montegranatico, Funtana 'e Susu, Funtana 'e Basciu, e il Monumento ai Caduti. A concludere la serata un momento conviviale a cura della Pro Loco di Soleminis.