Arte, storia e la forza della natura sarda diventano protagoniste a Golfo Aranci con la mostra del Magic Carpet di Giulio Locatelli: ospite d’eccezione dell’inaugurazione il 4 luglio Maria Sciola, per l’evento nell’evento “Pinuccio Sciola – Pietre e poesie dalla voce della figlia Maria”.

L’esposizione, in programma fino al 26 luglio presso lo spazio ex Infopoint in Via dei Marinai e visitabile tutti i giorni dalle 19 alle 21.30, è il risultato della seconda edizione del progetto “Uno sguardo su Golfo Aranci”, realizzato lo scorso aprile col sostegno del Comune di Golfo Aranci e della Fondazione di Sardegna, che ha visto quest’anno la partecipazione dell’artista bergamasco Giulio Locatelli.

A cura di Daniele Pipitone, “Legati al mare” sarà inaugurata alle 19 sul lungomare, e presenterà il tappeto, disegni preparatori, fotografie e il video documentario delle diverse fasi del progetto di residenza artistica dall’arrivo in traghetto alla conoscenza del territorio, ai laboratori con i bambini fino alla restituzione in mare dell’opera.

Durante le due settimane di lavoro l’artista ha conosciuto Golfo Aranci, incontrato la comunità e lavorato alla realizzazione di un tappeto partendo dai disegni degli studenti della scuola media “Diaz”, che hanno collaborato alla tessitura del tappeto stesso grazie alla tecnica del tufting. L’opera rappresenta un giardino marino, con fiori e pesci, che al termine della residenza, nel momento della restituzione conclusiva, è stato trascinato in acqua a simboleggiare il legame sempre vivo della comunità col mare, ecosistema fragile e da tutelare.

Giulio Locatelli lascia alla cittadina un’opera d’arte a memoria della sua permanenza nel paese e del lavoro di tessitura collettiva: il Magic Carpet entra, così, a far parte del patrimonio artistico di Golfo Aranci, e per festeggiare il sodalizio tra il comune gallurese e gli artisti, l’Associazione Culturale Per Arte Vie ha invitato Maria Sciola, figlia del celebre Pinuccio, di cui Golfo Aranci possiede alcune sculture sul lungomare. Ed è proprio qui che il 4 luglio si terrà l’evento “Pinuccio Sciola – Pietre e poesie dalla voce della figlia Maria”, durante il quale Maria Sciola presenterà la vita e le opere del padre suonando le pietre sonore e recitando alcune poesie.

“Il Magic Carpet non è solo un’opera bellissima: è il frutto del lavoro e della creatività dei nostri ragazzi, che attraverso l’arte hanno riscoperto il legame col mare. Ringraziamo Giulio Locatelli e l’Associazione Per Arte Vie per aver scelto ancora una volta Golfo Aranci come spazio di vita e di creazione, lasciandoci un dono prezioso che custodiremo con cura”, dice il sindaco Giuseppe Fasolino, che aggiunge: “La serata del 4 luglio sarà un momento speciale anche per ricordare Pinuccio Sciola, un artista che ha lasciato un segno indelebile in tutta la Sardegna e anche a Golfo Aranci. Avere Maria Sciola con noi, tra le sculture di suo padre sul nostro lungomare, è un privilegio e un’emozione. È esattamente questo il tipo di cultura che vogliamo coltivare a Golfo Aranci”.

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