L’arrivo del nuovo anno vede protagonista la Luna in fase crescente. A farle da cornice tre brillanti pianeti: Marte ad Est, Giove a sud e Saturno a Sud-Ovest, mentre dopo le 19 appare verso est la stella più luminosa del cielo Sirio, sovrastata dalla celebre costellazione di Orione. Il 2023 inizia con la cometa C/2022 E3 ZTF in avvicinamento al Sole e che transiterà vicino alla Terra a fine gennaio, diventando forse visibile anche ad occhio nudo.

Il cielo invernale è ormai ben visibile e per raccontarlo, il Planetario de l’Unione Sarda inaugura il 2023 con una serie di appuntamenti. Domenica 1 gennaio alle ore 19:00 “Le stelle del nuovo anno”, per ammirare il cielo stellato, con le sue costellazioni ed i tanti luoghi del cielo e per scoprire come osservare la nuova cometa.

Lunedì 2 gennaio due appuntamenti, il primo dedicato ai bambini alle ore 16:00 con “Le stelle con il Piccolo Principe”, per viaggiare fra le stelle accompagnati da un classico della letteratura mondiale. Alle ore 19:00 “Notti d’inverno, la bellezza del cielo invernale” per ammirare le stelle più brillanti dell’anno.

Il 3 gennaio uno speciale dedicato a tutti gli amanti della Luna “La magia della Luna al telescopio”, con un viaggio alla scoperta della Luna che terminerà all’esterno (meteo permettendo) con l’osservazione al telescopio. Per ogni informazione è possibile consultare il sito www.planetariounionesarda.it ed i social del Planetario de l’Unione Sarda (facebook ed instagram) o chiamare il numero 0706013552.

© Riproduzione riservata