Porto Rotondo accoglie nel suo salotto un ospite d’eccezione.

Il professor Giovanni Bozzetti sarà nel cuore del borgo fondato dai Donà Dalle Rose questa sera alle 19.30 per presentare il suo ultimo lavoro “Emirati: Nulla è impossibile, Guida al nuovo centro mondiale del business” edito da Mondadori.

Docente all’Università Cattolica di Turismo Culturale e Sviluppo del Territorio nel corso di laurea in “Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo”, Ambrogino d’Oro nel 2006, manager di punta in aziende capofila a livello mondiale, in particolare nel settore dell’ambiente, e con una importante esperienza di Assessore della Regione Lombardia con delega al Commercio, Turismo, Servizi e Marketing territoriale nella Giunta Tecnica di Garanzia istituita prima delle elezioni del 2013, Bozzetti illustrerà in Piazza San Marco la sua visione sui rapporti tra Italia ed il ricchissimo Paese arabo intervistato dal giornalista Marco Bittau.

Il motore che spinge la storia e lo sviluppo degli Emirati Arabi Uniti è la ricerca dell’eccellenza in ogni ambito, il continuo superare se stessi, l’incessante desiderio di valicare i limiti di ciò che l’uomo può immaginare e quindi realizzare.

Gli Emirati rappresentano una realtà politica, sociale e culturale pressoché unica nel panorama mediorientale: un crocevia di persone, idee, tecnologie e scambi commerciali. Sono il nuovo centro del business mondiale, ma in tanti ne parlano e pochi li conoscono veramente.

Questo libro racconta gli Emirati attraverso la storia, la realtà odierna, le dinamiche che animano gli affari e la vita di tutti i giorni, permettendo a chiunque di comprenderne ogni segreto al di là degli stereotipi e dei falsi miti.

Un vademecum per orientarsi fra tradizioni locali e galateo, utile sia a chi è interessato agli emirati per motivi di business, sia a chi vuole scoprirli come semplice visitatore.

E la Sardegna, presente a Dubai per la prossima edizione dell’Expò che tanta fortuna ha portato a Milano, potrà far conoscere, ad un mondo all’avanguardia, le sue migliori eccellenze e i suoi talenti più brillanti per sei lunghi mesi a partire dal prossimo ottobre, un intenso arco temporale che contribuirà in modo determinante al processo di internazionalizzazione delle imprese, soprattutto per alcuni settori trainanti dell’Isola, di cui Bozzetti è tra i massimi esperti su scala internazionale.

