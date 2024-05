La fotografia come indagine sociologica nelle due prestigiose mostre che da venerdì 31 maggio aprono la 5^ edizione di Asincronie, festival internazionale di cinema documentario e fotografia ideato e curato dal collettivo di filmmaker, fotografi e ricercatori 4CaniperStrada. L'appuntamento è per venerdì alle 17.30 nello Spazio Bunker in via Porcellana 17/A a Sassari.

“Underland della fotografa cilena ed esploratrice di National Geographic Tamara Merino”, arriva al festival grazie alla collaborazione con la Biennale della Fotografia Femminile di Mantova organizzata dall’associazione culturale La Papessa e curata da Alessia Locatelli. Documenta la vita quotidiana di alcune comunità di Spagna, Australia, Tunisia e Stati Uniti che hanno deciso di isolarsi da un mondo sempre più tecnologico per vivere in ambienti sotterranei, più efficienti dal punto di vista energetico e più sostenibili rispetto alle abitazioni convenzionali.

“Parallel Eyes” dell’artista visiva di Lecce Alessia Rollo, presentato nei principali festival di settore tra cui Fotografia Europea di Reggio Emilia nel 2023, è invece un progetto multimediale che mira a riconsiderare in termini visivi e sociologici la costruzione dell’identità culturale dell’Italia Meridionale. Nella sua ricerca, l’artista leccese indaga il Mediterraneo, andando a decostruire gli stereotipi sociali e visivi contemporanei e passati per offrire nuovi punti di vista su questa area.

Le due mostre resteranno aperte sino al 30 giugno dal lunedi al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20.

