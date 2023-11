Si terrà sabato 18 novembre, alle 11, la cerimonia di premiazione del Premio nazionale per il libro e la lettura, promosso dal Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura.

Tra le candidate alla vittoria finale ci sono anche le biblioteche dell'Unione dei Comuni del Coros. Ciò grazie all'evento proposto in occasione del festival itinerante "Storie con le ruote", organizzato in occasione de "Il Maggio dei Libri".

«Le nostre biblioteche, con le operatrici Comes, insieme alla compagnia "La Botte e il Cilindro" partner del Patto per la lettura - fanno sapere dal Sistema Bibliotecario Coros Figulinas -, hanno coinvolto i piccoli partecipanti in un laboratorio teatrale ispirato alla favola sarda “Il Gatto Mammone”, con una performance che ha visto protagonisti i bambini stessi: non più semplici spettatori, ma veri e propri attori capaci di reinterpretare momenti e personaggi della fiaba messa in scena durante l’evento».

«Vincere sarà difficile e non sappiamo come andrà a finire, ma rientrare nella rosa dei finalisti del Premio Nazionale ci rende davvero orgogliosi del lavoro che ogni giorno svolgiamo nelle nostre biblioteche per garantirvi un buon servizio e per noi anche la semplice nomina è una grandissima soddisfazione», concludono dal Sistema Bibliotecario Coros Figulinas.

