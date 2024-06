Il titolo della mostra è "Petricore" vale a dire il profumo della pioggia sulla terra arida e non c'è dubbio che la creatività della poliedrica Laura Kaamos sia come linfa fresca. Venerdì alle 18 sarà la appena aperta Gebaude art gallery di Sassari, in via Cagliari 4, a ospitare le opere della sassarese Laura Puggioni, venticinquenne diplomata all'Accademia di Belle Arti "Sironi" che ha sperimentato diversi mezzi di comunicazione, approfondendo poi la scrittura, la regia, la fotografia e la pittura.

L'esposizione propone lavori di vari anni e tecniche, dalla fotografia, alla pittura, al digitale, alla scultura e gioielli. La mostra sarà poi visitabile sino al 20 luglio su appuntamento.

The warm eaten wall (foto concessa)

Come scrive la curatrice Giovanna Pittalis, «la sua ricerca artistica è sempre stata volta all’indagine dell’onirico e dell’effimero. Laura Kaamos si approccia anche alla scultura e all’arte tessile, unendole al suo linguaggio polimaterico. La sua mente artistica sembra vivere in una sorta di universo parallelo, creando terreni fertili per nuove creature, che si preparano a vivere un nuovo mondo in armonia, catturando il meglio del passato (da quel che somiglia a delle statuette delle dee madri, sino alla fotografia che ha reso indelebili i momenti). Nella sua arte, potente e complessa, vive il riassunto dell’arte locale e mondiale, assorbita in modo naturale e a volte inconscio dalla giovane artista. Nuove forme di vita si fanno spazio, alla ricerca di un mondo ancora (forse) concretamente inesistente, ma reso ora visibile dall’artista sassarese».

