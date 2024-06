L'associazione Ittiri Cannedu vola in Germania, a Wolfburg, ospite sino a domenica del Circolo dei Sardi Grazia Deledda. Un’occasione per esportare tradizioni e cultura isolane in attesa di Ittiri Folk Festa 2024.

Nella città tedesca, nota per la produzione delle famose macchine tedesche Wolkswagen, il gruppo di Ittiri farà tappa prima delle fatiche della festa dei "cinquant'anni" che verrà celebrata a luglio.

Il Circolo dei Sardi di Wolfburg è tra i più attivi nel panorama cutturale di Wolfburg per i numerosi eventi a cadenza annuale che ospitano personaggi provenienti dalla Sardegna.

Nella tre giorni tedesca Ittiri Cannedu sarà ambasciatrice delle tradizioni dell’Isola. A cominciare dalla musica e dai balli e le attese le melodie tradizionali di Totore Chessa, Tore Matzau e Giovannino Marreu che accompagneranno le danze che il Gruppo di Ittiri regalerà agli amici corregionali emigrati in Germania. Non mancheranno le degustazioni di prodotti dell'agroalimentare di Sardegna e dei migliori vini isolani.

L’associazione Ittiri Cannedu non è nuova alle visite nei Circoli di Sardi in Italia e all'estero, soprattutto in Argentina e Brasile Al rientro il primo appuntamento sarà per il 16 giugno al Nautic Event di Porto Torres dove verrà presentata la grafica del cinquantennale del gruppo e proposto il programma generale della Ittiri Folk Festa 2024.

