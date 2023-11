Compie trent'anni il Coro di Pozzomaggiore. Un importante traguardo raggiunto dall'Associazione Culturale che vide la luce nel 1993 e che ha come obiettivo quello di promuovere e valorizzare il canto e le tradizioni locali.

«Trint’annos cantende, trent’anni insieme, trent’anni di Coro, trent’anni dove siamo cresciuti, siamo diventati grandi, chi si è sposato, chi ha avuto figli e alcuni poi sono diventati coristi - scrivono nella loro pagina Facebook -. C’è chi c’è sempre stato, chi invece è andato via, e chi è entrato negli anni, chi purtroppo ci ha lasciato e ci manca da morire. Abbiamo visto generazioni diverse cantare insieme. Trent’anni di prove, di esibizioni,concerti, piazze e palchi, in giro per la Sardegna, l’Italia e l’Europa… trent’anni di risate e momenti dove pensavamo di mollare ma poi la passione e l’amore per il canto ci hanno sempre fatto ritornare la voglia di stare insieme».

«Non è facile stare trent’anni in un’associazione eppure c’è chi è riuscito a portare sempre avanti il nome del Coro di Pozzomaggiore - proseguono dall'Associazione -. Trent’anni cantando è un traguardo che nessuno di quei giovani che nel 1993 formò questo Coro si aspettava di raggiungere neanche nel migliore dei sogni e invece siamo qua a raccontarvelo e vi ringraziamo per averci sostenuto in questo lungo viaggio, cercando sempre di essere degli ambasciatori del nostro paese, con orgoglio e appartenenza. Questo viaggio però a noi piace ancora tanto e non abbiamo voglia di fermarci magari per raggiungere ancora altri traguardi sempre con la stessa voglia di fare Coro e cantare insieme».

Una ricorrenza che verrà celebrata domenica 26 novembre: alle 10, in cimitero, l'associazione renderà omaggio ai coristi defunti. Alle 11:30 sarà celebrata la Santa Messa nella Parrocchia di San Giorgio

© Riproduzione riservata