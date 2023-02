Nella biblioteca comunale di Suelli è aperta al pubblico la mostra di illustrazione promossa dall’associazione Lughenè e rivolta a bambini delle scuole dell’infanzia e primaria, a studenti della scuola secondaria di primo grado, a insegnanti e bibliotecari.

L’iniziativa è inserita nel progetto di promozione della lettura "L'arte di raccontare con le immagini", che comprende la mostra dedicata all’illustratore Maurizio Quarello (con le visite guidate rivolte alle scolaresche), i laboratori di scrittura creativa e i laboratori artistici ispirati ai libri in mostra: illustrazione, collage, cartotecnica, costruzione, teatro delle ombre, quadri tridimensionali (ciascun laboratorio dura un’ora e trenta minuti circa).

«L’arte di raccontare con le immagini è un progetto nato nel 2013 con l’obiettivo di promuovere la lettura, diffondere la cultura, avviare all’arte attraverso l’albo illustrato di qualità, favorire l’accrescimento personale e sensibilizzare su temi di attualità», spiega Davide Meloni, dell’associazione Lughenè.

In particolare si tratta di un progetto culturale che si propone di attivare un dialogo nelle scuole e in biblioteca contro la discriminazione per educare alla tolleranza e al rispetto reciproci, parleremo di umorismo e comicità, naturalismo, darwinismo sociale, letteratura e fiabe classiche.

La mostra di illustrazione è dedicata a Maurizio Quarello, illustratore nato nel 1974 a Torino. Ha studiato grafica, architettura e illustrazione nella sua città natale e, dopo aver completato gli studi, si è specializzato e ha iniziato a lavorare come illustratore nel 2004.

Il suo primo libro illustrato, intitolato “Babau cerca casa”, è stato premiato in Italia come miglior libro illustrato dell’anno. Da allora ha pubblicato circa 40 libri, in 21 paesi di 5 continenti. I suoi libri hanno ricevuto numerosi riconoscimenti in Italia, Francia, Spagna, Belgio, Svezia e Germania.

