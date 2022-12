Il merlo maschio, il Buzzanco "che le donne amo a branco" e il "Ciccino" della "Ciccina" Delia Scala nel simpaticissimo varietà televisivo con Delia Scala, ha girato il suo ultimo film per il cinema in Sardegna, ad Alghero, con un regista sardo, Cesare Furesi. Il palermitano Lando Buzzanca, morto oggi a 87 anni, è stato infatti co-protagonista con Carlo Delle Piane (scomparso tre anni fa) dell'opera "Chi salverà le rose?" pluricandidato al Globo d'Oro nel 2017.

Due fuoriclasse del cinema per un ruolo assolutamente inedito e impensabile, soprattutto per Buzzanca, che ha interpretato il compagno allettato di Carlo Delle Piane, in una sorta di sequel di "Regalo di Natale" di Pupi Avati, visto che Delle Piane conservava il ruolo dell'avvocato Santelia, amante del gioco d'azzardo.

In quel film è tratteggiata con delicatezza e profondità una storia di maturo amore omosessuale e anche quella di una sorta di famiglia arcobaleno, visto che coinvolge pure Caterina Murino, figlia dell'avvocato Santelia.

È vero che nel 2019 ha girato per la televisione W gli Sposi, ma in quel caso non era protagonista. Per questo il ruolo di Claudio è stata l'ultima intensa interpretazione per il grande schermo di un attore che ha dimostrato nella sua carriera (vedi anche "I Vicerè" di Faenza) di essere attore completo.

