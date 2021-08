Il Fondatore di Porto Rotondo protagonista dell’evento di chiusura di Notti al Parco.

Il Comune di Laconi, guidato dal Sindaco Salvatore Argiolas, ha premiato ieri in una partecipata cerimonia nella suggestiva cornice di Parco Aymerich il conte Luigi Donà Dalle Rose, fondatore di Porto Rotondo, una delle località più importanti a livello internazionale.

Per i suoi meriti di imprenditore visionario, mecenate e amico della Sardegna il Comune gli ha consegnato il riconoscimento nel corso dell’incontro che ha chiuso il cartellone di Notti Al Parco, la rassegna patrocinata dalla Regione e dal Banco di Sardegna che nei giorni scorsi ha ospitato personalità del calibro di Maria Rita Gismondo, la celebre virologa tra le più autorevoli del settore, Luca Telese, giornalista, autore e conduttore televisivo di successo con i suoi libri dedicati al grande Cagliari dello scudetto, e Roberto Giacobbo divulgatore scientifico con l’Isola nel cuore e volto noto della fortunata trasmissione Freedom.

Per il comitato organizzatore, coordinato dall'Assessore comunale Titti Deidda, “al Conte Luigi Donà delle Rose va riconosciuto il merito di essere stato uno dei pionieri e fondatori del turismo in Sardegna. Infatti, il sistema turistico del Consorzio di Porto Rotondo – si legge nella motivazione – rappresenta l’immagine della nostra isola in campo internazionale, quale modello di eccellenza, qualità, eco-sostenibilità, caratterizzato da una importante rilevanza architettonica, artistica e culturale”.

Oggi Donà Dalle Rose, classe 1939 e ancora tanti progetti in cantiere, sogna di concludere le opere a cui è più legato, in particolare la Chiesa, una delle più straordinarie opere d’arte che il nuovo secolo può annoverare fra i suoi capolavori realizzata su commissione del “Conte Luigino”, come lo chiamano gli amici, dal Maestro Mario Ceroli, il Teatro e il percorso dell’arte che ogni anno si arricchisce di nuove acquisizioni.

L.P.

© Riproduzione riservata