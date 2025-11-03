Oltre seicento ospiti presenti, la consapevolezza che attraverso appuntamenti di assoluto livello Castiadas possa attirare visitatori anche lontano dai mesi estivi: “Angelo Nero”, l’evento che durante la notte di Halloween ha animato le Antiche Carceri, si è rivelato un successo. Scenografie mozzafiato, ambientazioni a tema con la notte più spaventosa dell’anno, artisti di ogni genere e gli immancabili piatti e vini della tradizione enogastronomica locale: la serata, inoltre, ha permesso a chi ha varcato i cancelli delle carceri di conoscere meglio la figura dell’Angelo Nero, ovvero l’accabadora.

Eugenio Murgioni, sindaco di Castiadas, sottolinea come, attraverso appuntamenti come quello ospitato nelle Antiche Carceri durante la notte di Halloween, sia possibile animare il paese: «L’atmosfera che si è creata all’interno dell’ex complesso carcerario ha colpito tutti i presenti, affascinati dalla bellezza e dal valore simbolico di un luogo che, da spazio di chiusura e dolore, si è trasformato in scenario di arte, cultura e condivisione».

Murgioni aggiunge che «l’evento ha assunto un significato particolare anche in considerazione del periodo: l’inizio di novembre rappresenta infatti un momento cruciale per prolungare la stagione turistica e mantenere viva l’attenzione sulla nostra offerta culturale e territoriale. In questo senso, iniziative come questa confermano la capacità del nostro Comune di proporre esperienze di qualità anche oltre i mesi tradizionalmente più frequentati».

La serata è stata organizzata da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia con la collaborazione del Comune.

© Riproduzione riservata