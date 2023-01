Il fascismo in Sardegna in tutti i suoi aspetti e manifestazioni. È il quadro che verrà delineato a Siliqua nel ciclo di incontri promosso dal Comune e dall’Issasco e con la collaborazione della Società Umanitaria Cineteca sarda. Si tratta di otto appuntamenti aperti al pubblico, proposti anche nell’ambito di un corso di formazione per insegnanti, che si svolgeranno da venerdì 13 gennaio sino a giugno, all’ex Monte Granatico in via Umberto I, 25.

La conferenza conclusiva sarà incentrata sulle permanenze e sulle mutazioni dei fenomeni neofascisti.

Venerdì 13 alle 17 si parlerà di Sardegna nel periodo fascista con Walter Falgio e Daniele Sanna dell’Issasco.

Nei prossimi incontri interverranno Francesco Bachis, Myriam Quaquero, Valeria Deplano, Alessandro Pes, Sergio Durzu, Roberto Deiana, Laura Stochino, Giulia Mazzarelli, Gianmarco Mancosu e Claudio Vercelli

