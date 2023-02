Cinque chef sarde unite in una serata gourmet per una buona causa: raccogliere fondi per la ricerca sul cancro. “La solidarietà ha un gusto speciale” è il nome dell’iniziativa benefica lanciata dal ristorante “Era ora” di Arborea, che andrà in scena martedì 7 alle 20.30.

Sarà un’occasione per riscoprire i sapori della tradizione, uniti all’estro creativo delle chef, vere e proprie artiste ai fornelli. Durante la serata, si alterneranno i piatti di Marina Ravarotto, Clelia Bandini, Marcella Frau, Maurizia Bellu e Maria Carta. Il ricco menù in programma giocherà sugli abbinamenti di carne e pesce, insieme ai vini della cantina Quartomoro.

L’iniziativa, coordinata dalla chef Marcella Frau, nasce da un’esperienza personale, e per questa serata speciale ha voluto invitare la fotografa Gabriella Floris, autrice della mostra “A tu per tu” che si potrà ammirare nel locale.

«Siamo guarite, stiamo ancora in piedi, facciamo una bella serata insieme. Con questa iniziativa vogliamo far capire che la ricerca ha fatto tanti passi avanti», commenta Frau. Il ricavato della cena verrà devoluto alla Lilt di Oristano. I prodotti sono offerti da produttori locali e dalle realtà imprenditoriali del territorio, quali Niedditas, 3A, Cooperativa produttori Arborea, Cantina Quartomoro, Ingrosso prodotti ittici. Per informazioni 0783/802704, 348-1216135.

