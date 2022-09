L’iconica scritta Hollywood che campeggia sulle colline di Los Angeles, in California, si rifà il look in occasione del suo centesimo compleanno.

Le lettere che dominano il quartiere, simbolo per eccellenza del mondo dello spettacolo, dal 1923, saranno pulite e dipinte con una operazione destinata a durare otto settimane.

I lavori potranno essere seguiti in diretta, minuto per minuto, grazie a delle telecamere.

La scritta "è l'orgoglio di Los Angeles e siamo contenti che i fan di tutto il mondo potranno vedere il nuovo look per il 100esimo compleanno", afferma Jeff Zarrinnam, presidente della Hollywood Sign Trust.

La scritta monumentale si trova sul Monte Lee: le lettere, di colore bianco, sono larghe 9 metri e alte 15 metri ciascuna. La scritta nel suo complesso è lunga 110 metri. La struttura ("HOLLYWOODLAND" era la scritta originaria) fu creata per scopi promozionali ma col tempo è diventata uno dei simboli più famosi della città.

