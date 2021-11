L'atelier Modolo di Orani, celebre per le rielaborazioni dei vestiti tradizionali isolani, si conferma il re degli oscar dei professionisti delle nozze. Non è tuttavia l’unica attività sarda premiata alle finali degli Italian Wedding Awards, iniziativa dedicata alle eccellenze nell’ambito delle nozze dove l’Isola ha conquistato ben sei titoli su un totale di quindici categorie.

La serata finale si è tenuta su una nave da crociera di lusso ormeggiata a Barcellona. Gli altri cinque riconoscimenti per l’Isola sono andati: a Manolo Fenza della "Pasticceria Eden" di Cagliari come miglior "Cake designer" d'Italia; per la categoria "Flower designer" a Giuseppe Pinna di Porto Torres; negli "Atelier da cerimonia" riconoscimento a Dama Atelier di Cagliari; il miglior "Tour Operator e Agenzia di Viaggio d'Italia" è Benares Viaggi di Cagliari; infine la miglior fotografa nuziale d'Italia è Francesca Floris di Nuoro.

"La nostra terra è ricca di eccellenze in tutti i settori del wedding e non solo: siamo felici di portarle alla ribalta nazionale e internazionale. Anche quest'anno torniamo a casa con un gran numero di riconoscimenti e di omaggi per le nostre maestrie, per noi è fonte di grande orgoglio", commentano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding e referenti regionali per l'IWA, incaricate di selezionare e mettere in luce il meglio del mondo dell'organizzazione delle nozze d'autore dell'Isola.

