Riflettori puntati al Lingotto sullo stand riservato all'isola nel Salone Salone del Libro di Torino che celebra l'edizione numero 35.

La Regione Sardegna è stata scelta come regione ospite come annunciato nella conferenza stampa di presentazione odierna su quella che è una delle fiere di riferimento europee per l'editoria.

La presidente dell’AES – Associazione editori sardi, Simonetta Castia, commenta: “Siamo contenti di aver contribuito al coronamento di un traguardo che premia la pressoché costante presenza degli editori sardi, della Regione Sardegna e dell’AES sin dalla prima edizione del 1988. Ora non resta che operare in armonia e attraverso uno sforzo corale, per sviluppare un programma culturale e di eventi organico e rispondente alle aspettative. Gli editori sardi ci saranno, con la passione e l’entusiasmo di sempre”.

Il Salone del Libro si terrà dal 18 al 22 maggio nei saloni del Lingotto Fiere di Torino.

In una perfetta congiunzione con l’Albania, Paese ospite di quest’anno, l’Adriatico e il Tirreno si uniranno idealmente, valorizzando ancora di più la straordinaria cultura mediterranea. Non mancherà al Lingotto, dunque, lo spazio espositivo incentrato sulla Sardegna, un’isola che racchiude infinite storie tramandate nel tempo e che si prepara a raccontarle al pubblico del Salone insieme alle iniziative e ai progetti sostenuti dal territorio nel settore editoriale e culturale.

