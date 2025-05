Al ministero dell’Istruzione non hanno avuto dubbi. Hanno inserito il “Concorso EconoMia 2025” tra le competizioni del “Programma nazionale per la promozione delle eccellenze”. Così, sapere che tra i 18 vincitori a livello nazionale figura pure una 17enne di Nuoro, studentessa del liceo Economico sociale, «riempie d’orgoglio», dice la docente di Diritto ed Economia politica, Mariantonietta Loche. «La nostra Veronica Logias, della classe 4^ B, ha ricevuto questo importante riconoscimento. È un traguardo che fa capire l’importanza del nostro percorso scolastico, il suo approccio differente. Studiamo il presente per comprendere il passato».

Nuoro brilla

Il capoluogo barbaricino si fa strada, svetta nell’importante gara nazionale riservata ai ragazzi delle scuole superiori (classi quarte e quinte). Dal liceo Satta hanno deciso di cogliere l’opportunità presentata dal “Concorso EconoMia”. Di fatto, quell’evento giunto alla tredicesima edizione e che da parecchi anni vede cimentarsi centinaia di studenti sui temi proposti dal Festival internazionale dell’Economia, come sempre di casa a Torino a cavallo tra i mesi di maggio e giugno. «I ragazzi hanno partecipato a questa iniziativa con grande applicazione - prosegue la docente e referente del progetto -. D’altronde, sebbene il concorso fosse aperto a tutti gli istituti superiori italiani, le tematiche affrontate si sposavano perfettamente con il liceo Economico sociale. Materie come Diritto, Economia, Sociologia fanno parte proprio delle nostre lezioni quotidiane. Ecco perché la nostra scuola viene definita come quella della “contemporaneità”».

Al passo con i tempi

Gli studenti del liceo Sebastiano Satta hanno profuso impegno. Nella scuola guidata dal dirigente Andrea Antonio Fadda il “Concorso EconoMia 2025” è stato affrontato con la massima serietà. «Tra i nostri alunni ha ben figurato anche Maria Sanna - dichiara Mariantonietta Loche -. Ha superato la preselezione, insieme a Veronica Logias. Poi, però, alla fase finale è arrivata solo la seconda. Tuttavia, l’importante concorso ha visto la partecipazione di 12 nostre ragazze. Logias e Sanna a parte, sono diverse le studentesse che hanno raggiunto ottimi punteggi e che sono riuscite a classificarsi tra le prime cento a livello nazionale». Loche precisa: «In questo periodo storico, dove gli studenti hanno paura del futuro e poca voglia di mettersi in gioco, il risultato ottenuto dalla nostra scuola ci dà grande soddisfazione. Le ragazze si sono preparate a dovere, hanno creduto nelle loro possibilità. Sì, il nostro liceo ha uno sguardo rivolto al presente ma cerca di analizzare quelle motivazioni che spesso sono radicate nel passato».

Torino

Intanto, la giovane Veronica Logias a fine mese volerà a Torino per il Festival internazionale dell’Economia. Per lei anche un premio in denaro ma, soprattutto, l’opportunità di essere inserita nell’Albo nazionale delle eccellenze, curato dal ministero dell’Istruzione e del Merito.

