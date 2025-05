La rassegna raddoppia anche questa settimana. Due concerti a ingresso libero e gratuito nella sala Sassu del Canepa di Sassari, inseriti nella rassegna “I mercoledì del Conservatorio”.

Mercoledì alle 19 l’allievo Walter Masala eseguirà al pianoforte otto Pezzi lirici op. 38 e la Sonata op. 7 di Edvard Grieg, Due poemi op. 32 di Aleksandr Skrjabin e la Ballata n. 2 S 171 di Franz Liszt.

Venerdì alle 18.30, sul palcoscenico della sala Sassu salirà il neonato Quartetto Artea, formato da musicisti che si sono conosciuti, da docenti, proprio al Conservatorio di Sassari: Manfred Croci (violino), Stefania Pisanu (viola), Chiara Burattini (violoncello) e Fabio Moi (pianoforte).

Il programma prevede il Quartetto in sol minore K478 di Wolfgang Amadeus Mozart e il Quartetto in do minore op. 60 di Johannes Brahms.

