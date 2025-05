Da Alec Baldwin a Rocío Muñoz Morales, da Anouchka Delon a Cuba Gooding Jr. passando per Simon Baker: sono queste le stelle che faranno brillare l’ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival in programma dal 19 al 22 giugno a Cagliari e al Forte Village di Santa Margherita di Pula.

Un ampio programma di incontri, masterclass e proiezioni (una sezione speciale di film verrà proiettata per gli studenti fino al 28 giugno al Notorious Cinemas di piazza L’Unione Sarda) che non a caso è stato presentato ieri mattina in occasione di una delle kermesse più importanti del cinema internazionale: il Festival di Cannes.

Da Cannes Tiziana Rocca, direttrice generale della manifestazione, ha dichiarato: «È con grande emozione e orgoglio che vi presento in anteprima alcuni dei protagonisti della prossima edizione del Filming Italy Sardegna Festival, giunto quest’anno alla sua ottava edizione. Un traguardo importante, che conferma il nostro impegno nel promuovere il cinema italiano e internazionale, sostenere i giovani talenti e creare un dialogo sempre più vivo tra cultura, industria e pubblico».

Tra gli attesi ospiti del Festival: Simon Baker, attore dal fascino innato e dal talento inconfondibile, protagonista delle serie televisive “The Mentalist” e “The Guardian” e di film cult come “Il diavolo veste Prada”, che riceverà il Filming Italy Excellence Award.

L’articolo completo su L’Unione Sarda oggi in edicola e sull’App digital

© Riproduzione riservata