Ha riscosso un grande successo di partecipazione la passeggiata naturalistica nel sentiero del Ceas - il Centro di educazione ambientale e della sostenibilità – nel comune di Sorso, dove sono stati allestiti i laboratori per tutti, una iniziativa dal titolo “Scienza aperta a Platamona”, con l’esposizione di materiali sullo studio della flora.

L’università degli studi di Sassari, tramite le ricercatrici Vanessa Lozano e Maria Carmela Caria, in collaborazione con Legambiente, hanno accompagnato i partecipanti alla scoperta degli habitat dello stagno e del ginepreto di Platamona spiegando le nozioni e le tecniche del campionamento botanico, approfondendo in particolare il riconoscimento delle specie aliene invasive.

Nelle strutture del Ceas i partecipanti sono stati coinvolti in attività ludiche e laboratori scientifici per conoscere meglio le caratteristiche dei suoli sabbiosi dell’area e per osservare al microscopio alcuni caratteri anatomici delle piante. L’evento è stato organizzato nell’ambito del progetto “Radicati nell’ambiente: un’avventura di Citizen Science” finanziato con i fondi dell8 per mille della chiesa Valdese.

