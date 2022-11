Ha iniziato su TikTok, è diventata un “fenomeno”, è transitata su OnlyFans con foto hot e adesso approda anche nelle librerie: subito in quelle digitali, dal 29 novembre in quelle reali. Forse per puntare alle vendite delle feste natalizie.

Elisa Esposito, la prof del cörsivœ (corsivo, letto come lo fa lei, pare si scriva così) ha scritto un libro. A darlo alle stampe non una casa editrice qualsiasi ma la Mondadori. Il titolo: “Amiœ. Il manuale del corsivœ".

Diventata influencer grazie ai suoi video nei quali spiega come parlerebbero certe ragazzine di oggi nel Milanese, ora è in tour per promuovere la sua opera. Ha fatto il pieno in un locale della Bergamasca, mentre sui social scoppia l’immancabile polemica. Che a lei, ovviamente, fa gioco. Il libro costa 16 euro e cinque centesimi.

“Finalmente posso dirvelo”, ha scritto su Instagarm la ventenne, “è da mesi che lavoro a questo progetto e sono contentissima di renderlo pubblico anche a voi, aspettavo questo giorno più di qualunque altro. All’interno di questo libro troverete segreti su di me che non ho mai raccontato a nessuno ma soprattutto scoprirete le regole grammaticali e consigli su come parlare in cörsivœ come la pröf”.

(Unioneonline/E.Fr.)

