La poesia entra nelle sale del Museo Archeologico di Senorbì. Venerdì 11 settembre, alle 17.30, il Museo di via Scaledda 1, in pieno centro storico, ospiterà la presentazione di “Il Padre ti parlerà”, raccolta poetica firmata da Maria Rosa Cugudda. Un appuntamento che porta al centro dell’attenzione la produzione letteraria e la sensibilità artistica del territorio.

La presentazione sarà anche l’occasione per incontrare l’autrice e conoscere più da vicino la sua opera, in un contesto particolarmente significativo come quello del museo civico. L’iniziativa è promossa dal Museo insieme alla società Sa Domu Nostra, con il patrocinio del Comune di Senorbì.

La struttura museale del centro della Trexenta si conferma così uno spazio aperto alla cultura in tutte le sue forme. Accanto alla conservazione e alla valorizzazione delle testimonianze del passato, trovano posto anche le espressioni artistiche e culturali del presente, in un percorso che mette in relazione memoria, territorio e creatività.

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