Una selezione di brani provenienti dal mondo del musical e i grandi classici del songbook americano sono al centro del nuovo appuntamento con la rassegna I mercoledì del Conservatorio, il 9 settembre alle 19, nella sala Pietro Sassu del Canepa di Sassari. Il concerto gratuito After Midnight Stories è firmato dai 36 Degrees of Jazz, quartetto composto da tre allievi e un docente del Conservatorio sassarese.

Il progetto nasce all’interno dell’aula 36 del Conservatorio sassarese, sotto la guida del professor Nicola Muresu, contrabbassista e insegnante di Musica d’insieme Jazz. Sul palcoscenico anche Rebecca Ginatempo alla voce, Francesco Lai alla chitarra e Jacopo Careddu alla batteria.

Il programma di After Midnight Stories si sviluppa lungo una linea temporale che attraversa diversi decenni e ripercorre l’evoluzione del songbook americano e del linguaggio jazz dagli anni ‘20 agli anni ‘60. Si parte da Thou Swell di Richard Rodgers e Lorenz Hart, del 1927, per proseguire con brani come Yesterdays di Jerome Kern, September in the rain di Harry Warren, e poi Comes Love, Crazy He Calls Me, If I Were a Bell e Devil May Care. Completano il percorso Soul Eyes di Mal Waldron e Never Will I Marry di Frank Loesser.

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