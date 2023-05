La Fondazione Maria Carta sbarca a Madrid il 30 maggio, grazie alla collaborazione con la Scuola Statale Italiana e il Circolo Sardo Ichnusa della capitale spagnola.

Sotto il titolo “Madrid incontra Maria Carta”, oltre che ricordare la figura dell’artista scomparsa nel 1994, si parlerà del progetto “Freemmos” contro lo spopolamento, con la proiezione di documenti video e l'intervento di Leonardo Marras, presidente della Fondazione.

In questa occasione, con la curatrice Alessandra Sanna, sarà presentato il libro “Canto rituale”, che raccoglie alcune poesie di Maria Carta, pubblicate nel 1975, ora tradotte in spagnolo. Il volume in quegli stessi giorni sarà presente alla Fiera del libro di Madrid.

Quindi spazio alla musica con i Fantafolk (Andrea Pisu launeddas e Vanni Masala organetto) e la cantante Valeria Carboni.

La manifestazione, coordinata da Giacomo Serreli, si articolerà in due momenti nell’aula magna della Scuola Statale Italiana. La mattina, alle 13,30, per gli studenti della scuola; la sera, dalle 19, per un pubblico più ampio che sarà costituito anche dai tanti sardi che risiedono nella capitale spagnola.

