Tre date per "La fine della fine", il nuovo titolo nel cartellone del “Festival Etnia e Teatralità” organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari. La compagnia sassarese lo propone al Teatro Astra di Sassari venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 19.

“La fine della fine” una nuova produzione per la regia Mario Lubino su testi di Stefano Dionisi che è anche uno dei protagonisti in scena insieme a Claudio Dionisi.

Lo spettacolo racconta la vicenda di due uomini, Vindice e Vongola, che dopo un evento catastrofico si ritrovano unici sopravvissuti. Attorno a loro non esiste più niente e nessuno, Avvolti dalla solitudine i due condividono un deserto esistenziale riempito esclusivamente dalle loro voci e dai loro movimenti Vindice e Vongola tenteranno di individuare eventuali sopravvissuti, aggrappandosi alla speranza illusoria data da Banny, un lampione della luce, che esiste ancora qualcuno, oltre a loro. I due protagonisti, che riprendono i ruoli del clown bianco e dell’augusto, sono pregni di disperazione, ma anche di speranza e cercano in tutti i modi, con delle azioni assurde e surreali rimanendo in un clima tragicomico, di dare un senso alle loro esistenze. Condannati a rimanere in un’esistenza ferma, immobile e apatica, dove non accade più nulla, i due cercano di combattere contro la fine ormai inevitabile cercando un senso nell’incontro con l’altro.

