Quasi un passaggio di testimone: il 2 luglio in Sala Sassu a Sassari il concerto del Duo Vortex (ore 19) come ultima data prima della pausa estiva de “I mercoledì del Conservatorio”. Dal 7 al “Canepa” e successivamente ad Alghero la rassegna “Notturni contemporanei”, in collaborazione con il Conservatorio “G. P. da Palestrina” di Cagliari, la Scuola civica di Nuoro e l’Associazione Arte in Musica di Alghero.

Mercoledì i protagonisti saranno Simona Persico (violino) e Francesco Miscera (pianoforte) con un concerto dedicato a Ludwig van Beethoven, di cui sarà proposta la Sonata n.2 in do minore op. 30, e a Edvard Grieg, con la Sonata n. 3 in do minore op. 45.

Entrambi hanno iniziato i loro studi a Nuoro, alla Scuola civica di musica “Antonietta Chironi”, e suonano regolarmente in ensemble e formazioni da camera. L’ingresso al concerto è gratuito. “I Mercoledì del Conservatorio” torneranno il 3 settembre.

Questi gli appuntamenti gratuiti della rassegna “Notturni contemporanei”: concerti al Canepa il 7 e 28 luglio e al chiostro della chiesa di San Francesco ad Alghero il 14, 18 e 31 luglio.

