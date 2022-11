Saranno Roberto Battiston, già Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Anna Tonelli, Silvio Pons e Vittorio Pelligra, docenti all’Università di Cagliari, gli ospiti del primo dei tre seminari organizzati dalla Fondazione Berlinguer sotto il titolo “La cultura italiana negli anni di Enrico Berlinguer”, e in programma nel capoluogo sardo con lo scopo di discutere le idee e le relazioni del leader politico negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta del secolo scorso.

L’incontro - nella sede cagliaritana della Fondazione di Sardegna (via San Salvatore da Horta 2) – è in programma per giovedì 24 novembre (alle 16:30) con il titolo “Le idee e la politica di Enrico Berlinguer”.

IL PROGRAMMA – Dopo il saluto del presidente della Fondazione Enrico Berlinguer, Salvatore Cherchi, l’iniziativa sarà moderata da Maria Del Zompo e Gianluca Scroccu con gli interventi di Silvio Pons, Anna Tonelli, Vittorio Pelligra e Roberto Battiston.

I tre incontri – i successivi si svolgeranno il primo e il 13 dicembre – , realizzati in collaborazione con L’Università degli Studi di Cagliari, concludono l’anno del centenario della nascita di Enrico Berlinguer.

Fra i molteplici contributi si segnala quello della Facoltà di Studi Umanistici che ha offerto il contributo scientifico di numerosi docenti e ha coinvolto studenti e studentesse in un lavoro di studi e approfondimenti su molteplici campi i cui esiti saranno presentati nel corso della seconda e terza giornata. All’ideazione e concreta organizzazione del programma ha dato un apporto essenziale il Comitato scientifico della Fondazione Enrico Berlinguer.

Il programma è sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, dalla CGIL e dalla Lega delle Cooperative.

