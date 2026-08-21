È Ilaria Adelina Mura, di Bosa, la nuova Miss Universo Sardegna 2026. La proclamazione è avvenuta ieri sera nella suggestiva cornice del Front’e Mari di Pistis, sulla Costa Verde, nel territorio di Arbus, dove si è svolta la finale regionale del concorso. La vittoria apre la porta alla fase nazionale. Insieme a lei partiranno infatti per la Puglia anche Ginevra Stella De Petrillo, di Alghero, e Hajar Nachet, di Macomer, che rappresenteranno la Sardegna nel prosieguo della competizione. La serata ha regalato soddisfazioni anche nella categoria Teen, fuori concorso. A conquistare la fascia di Miss Events è stata Luna Dechicu, di Macomer.

Visibilmente emozionata dopo la proclamazione, Ilaria Adelina Mura ha voluto condividere la vittoria con tutte le persone che l'hanno accompagnata nel suo percorso: «Questa corona non è solo mia, appartiene a tutte le persone che mi hanno spinto a partecipare a questo concorso. Un riconoscimento per tutte le volte che sono caduta e mi sono rialzata». Per la finale la nuova Miss Universo Sardegna ha scelto un abito capace di raccontare le proprie origini, reinterpretando in chiave elegante e contemporanea alcuni elementi della tradizione isolana. Il bustino verde acqua presenta un motivo geometrico-floreale ispirato ai tessuti sardi, mentre lo scollo a cuore è rifinito con pizzo avorio realizzato a mano e bottoni dorati in filigrana sarda. La manica ampia termina con un polsino chiuso da due bottoni e filet a bastone. A completare l'abito, una lunga gonna in raso con strascico, declinata in tre colori: l'azzurro del mare, l'avorio delle spiagge e il color petrolio del fiume Temo. Gli allestimenti della serata conclusiva sono stati curati da Assunta Vinci, contribuendo a creare la scenografia della finale nella cornice di Pistis.

A tracciare un bilancio dell'edizione 2026 è Alessia Ghisoni, organizzatrice in esclusiva per la Sardegna di Miss Universo e Miss Mondo. «Ogni tappa è stata accompagnata da un pubblico caloroso, che ha apprezzato non solo lo spettacolo, ma il messaggio di fondo che abbiamo voluto portare in giro per la Sardegna». Con la finale di Pistis si chiude così il percorso regionale di Miss Universo Sardegna 2026, un'edizione che ha toccato diversi territori dell'isola mettendo al centro bellezza, talento, identità e cultura sarda.

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