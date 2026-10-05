Il coro Eleonora d’Arborea di Oristano, protagonista all’11° concorso Corale “Nuoro Patria dei Cori" diretto dal maestro Antonello Manca, ha conquistato il primo premio nella sezione Cori Misti, ottenendo il riconoscimento della giuria con una motivazione particolarmente significativa: «Coro dalla vocalità pulita e chiara, uniforme nell’esecuzione musicale e brillante nel carattere espressivo».

Un risultato raggiunto grazie con l'interpretazione di “A sos chi non bivet piùs”, con musica e testo di Antonello Manca, un brano dal profondo valore personale per il direttore, dedicato alla memoria del padre. Ma le soddisfazioni non finiscono qui. Il coro Eleonora d’Arborea ha ottenuto anche il 2° premio per l’esecuzione di un brano della tradizione popolare, confermando la propria versatilità artistica e il forte legame con la cultura e l’identità musicale della Sardegna. Un palmarès che testimonia la qualità del lavoro svolto e, allo stesso tempo, rappresenta un punto di partenza per nuove sfide e nuovi progetti.

Proprio con lo sguardo rivolto al futuro e nella convinzione che la coralità debba essere trasmessa alle nuove generazioni, il percorso del coro Eleonora d’Arborea si arricchisce di un nuovo e importante progetto: è infatti in fase di costituzione la sezione voci bianche del coro Eleonora d’Arborea.

L’obiettivo è avvicinare i più giovani alla musica, al canto corale e alla tradizione della nostra terra, creando nuove generazioni di cantori e ponendo le basi per un futuro nel quale la cultura corale possa continuare a crescere e rinnovarsi.



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