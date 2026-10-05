Il giovane attore cagliaritano Giaime Lewis Giusti è il protagonista del cortometraggio “Two, One” selezionato al New York Shorts International Film Festival che verrà proiettato in anteprima il prossimo 9 ottobre al “Cinema Village”.

Prosegue così tra Stati Uniti e Italia la carriera del giovane artista sardo: dal set de “Il Mostro”, serie Netflix diretta da Stefano Sollima, a “Nord Sud Ovest Est. La leggendaria storia degli 883”, in onda da ottobre su Sky e in streaming su Now al cortometraggio “Lo Sguardo” di Gloria Zingales. È stato Hale nel premiato cortometraggio “Mya” di Frederick Taouil e coprotagonista in “Why Can’t We All Get Along?” di Nicholas Dinner.

Giaime Lewis Giusti, nome d’arte di Giaime Spina, ha iniziato il suo percorso artistico da bambino in teatro, all’Akroama di Cagliari, proseguendo la sua formazione a New York, alla Tisch School of The Arts e poi con Thurman E. Scott.

È stato anche dall’altro lato della macchina da presa, debuttando come regista con il corto “Blu Disincanto”, girato a Cagliari. L’artista, oggi ventiduenne, prosegue il suo percorso artistico che dalla Sardegna l’ha portato a Roma – dove è rappresentato dall’agenzia Cucchini Management - e negli Usa, raccogliendo i primi risultati.

(Unioneonline/A.D.)

© Riproduzione riservata