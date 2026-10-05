Magari lo avete intravisto nella performance delle biglie di vetro fatte rotolare sulle corde del pianoforte per ottenere sonorità nuove. Compositore, pianista, sperimentatore e divulgatore, lo spagnolo Ricardo Descalzo arriva a Sassari per un concerto che racchiude 80 anni di musica contemporanea. L'appuntamento è per govedì 8 ottobre alle 19 nella sala Sassu del Conservatorio "Canepa".

Il programma de "Il pianista oggi" mette in dialogo autori ormai centrali nel repertorio del Novecento con compositori dei nostri giorni: da John Cage a John Adams, da Pietro Dossena ad Albena Petrovic. Descalzo interpreterà inoltre una propria composizione, La gruta de Neptuno (El libro de Mara) del 2025, prima di alcune pagine tratte da A Little Suite for Christmas, A.D. 1979 di George Crumb e Impromptu di Mario Carro.

Il concerto offrirà una panoramica sulle molteplici direzioni percorse dal pianoforte contemporaneo, tra ricerca timbrica, sperimentazione sul suono, nuove forme compositive e differenti modalità di relazione tra scrittura e interpretazione. Un repertorio al quale Ricardo Descalzo ha dedicato gran parte della propria attività professionale, affermandosi come interprete e divulgatore della musica del nostro tempo. Formatosi tra Alicante, Amsterdam, Siviglia e Alcalá de Henares, Descalzo ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi specializzati, conquistando il primo premio in oltre quindici competizioni nazionali e internazionali. La sua intensa attività concertistica lo ha portato a esibirsi in importanti sale e a collaborare come solista con orchestre di tutto il mondo. È regolarmente invitato da università e conservatori per tenere corsi di specializzazione dedicati alla musica contemporanea.

L'appuntamento rientra nel cartellone di musicaNOVA, la rassegna dedicata alla musica contemporanea organizzata dal Conservatorio Canepa di Sassari, in collaborazione con l’Associazione Laborintus.

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