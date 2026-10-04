Una serata dedicata ai libri, alla memoria e alle grandi figure femminili della Sardegna. Nel sala convegni del centro servizi Su Livariu di Gesico, Ada Lai ha presentato i suoi libri pubblicati dalle Edizioni Della Torre, accompagnata nel dialogo dal consigliere comunale Josué Melis. Al centro dell’incontro soprattutto “Diario di un tempo sospeso”, volume che raccoglie riflessioni e testimonianze legate a un periodo particolare della nostra storia recente.

Spazio anche alle storie di grandi donne sarde raccontate nella trilogia di libri “La Signora della seta”, “La Signora dei fiori” e “La Signora dell’anello”. Un percorso attraverso memoria, storia e identità dell’Isola, con protagoniste femminili che hanno saputo distinguersi nei loro ambiti e che Ada Lai ha scelto di riportare all’attenzione dei lettori. Alla serata hanno partecipato il sindaco di Gesico Terenzio Schirru, il sindaco di Nurri Roberto Cancedda e il presidente dell'Associazione Sarda degli Enti Locali (Asel), Rodolfo Cancedda (già sindaco di Gesico). Il pubblico ha seguito con attenzione la presentazione e il dialogo sui libri.

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