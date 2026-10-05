Si è conclusa ieri sera a Porto Cervo la quinta edizione del Longevity Fest Costa Smeralda 2026, l'appuntamento dedicato alla cultura della longevità, con la consegna del Longevity Award Costa Smeralda al fotografo statunitense Steve McCurry, ritenuto tra i più grandi narratori visivi contemporanei.

"Il Longevity Award Costa Smeralda 2026 viene conferito a Steve McCurry – è scritto nella motivazione - per aver raccontato, attraverso quasi cinquant'anni di fotografia, la straordinaria forza dell'esperienza umana e il suo rapporto con il tempo. Il suo sguardo ha attraversato continenti, culture e generazioni, incontrando bambini, donne e uomini, testimoni della guerra e della pace, della fragilità e della resilienza, del lavoro, delle tradizioni e della vita quotidiana. Nei suoi ritratti il tempo non è soltanto ciò che passa: è ciò che rimane. Nei volti, negli occhi, nei gesti e nelle storie delle persone fotografate, McCurry ha costruito una memoria universale dell'essere umano. Per aver trasformato la fotografia in una testimonianza sulla vita, sulla memoria e sul valore del tempo, il Longevity Fest conferisce a Steve McCurry il Longevity Award 2026".

Il riconoscimento è stato assegnato dal direttore e ideatore del Longevity Fest Costa Smeralda Pietro Mereu e dai rappresentanti del Consorzio Costa Smeralda, promotore dell'iniziativa insieme a Smeralda Holding.

In occasione della serata di premiazione sono stati presentati anche quattro scatti inediti del fotografo americano realizzati a Porto Cervo, che condensano la bellezza della Costa Smeralda: il Faro di Capo Ferro, il promontorio di Capo Ferro, la Chiesa di Stella Maris e l’Arco di Cala Romantica. Le Longevity Weeks Costa Smeralda proseguono fino all’11 ottobre con le Giornate della prevenzione del 5, 7, 8 e 10 ottobre, la presentazione delle pratiche olistiche dell’8 ottobre, le Walking Experience & Mindfulness e la Terra Mare Cup del 10 e 11 ottobre, che unisce la corsa sui sentieri del Pevero al nuoto nella baia di Porto Cervo.

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