Due appuntamenti questa settimana al Teatro Astra di Sassari per “Occhio Orecchio Cuore”, la rassegna ideala dalla compagnia La Botte e il Cilindro per mettere in relazione esperienze, linguaggi e sensibilità differenti e creare attorno al teatro uno spazio di incontro, ricerca e produzione.

Mercoledì 7 ottobre alle 20.30 va in scena “Gran Cabaret au Clair de Lune. Omelette à Jules Laforgue”, di e con Simona Pintus. Il lavoro attraversa la produzione artistica di Jules Laforgue (1860-1887), uno dei poeti più potenti e visionari del panorama mondiale.

Domenica 11 ottobre è invece la volta di “Bianco corallo son le sue ossa ed i suoi occhi perle”, di e con Arianna Cocozza. Lo spettacolo gioca sull’ambiguità del bianco: colore della purezza, della luce e degli inizi, ma anche del gelo, delle ossa, del sudario e dell’ignoto. Il percorso attraversa le pagine di Shakespeare, Brontë, Melville, Sepúlveda ed Enzensberger, alternando suggestioni dolci e oniriche a immagini più oscure, fino a Moby Dick, la grande balena bianca emblema del mistero.

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