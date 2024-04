Il passato dell’Isola incanta il Circolo sardo di Ginevra: la conferenza “Al centro del Mediterraneo, la Sardegna dalla preistoria alla storia”, condotta dall’archeologo Franco Campus, ha catalizzato l'attenzione su un tema affascinante e ricco di sfaccettature: l'evoluzione della Sardegna attraverso i secoli e i millenni. Samuele Caboi, segretario del Circolo sardo di Ginevra, racconta come la conferenza sull’identità millenaria della Sardegna abbia riscosso particolare successo: “Con le parole 'Noi siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginesi, romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi', estratte dal magnifico componimento 'Noi siamo sardi' di Grazia Deledda, Franco Campus ha condotto gli spettatori in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, rievocando le molteplici influenze storiche che hanno plasmato l'isola nel corso della preistoria e storia.

Nel suo discorso, Campus ha brillantemente evidenziato l'importanza strategica della Sardegna come crocevia di civiltà nel Mediterraneo. Attraverso un'analisi attenta e approfondita, ha sottolineato come l'architettura, l'organizzazione sociale, i culti e il commercio siano evoluti nel tempo. I Sardi, popolo dalla straordinaria capacità di adattamento e comprensione, hanno saputo assimilare e trasformare le influenze culturali dei popoli che hanno attraversato la regione nel corso dei secoli”. La conferenza ha rappresentato un momento storico per il Circolo sardo di Ginevra, evidenziato dalla partecipazione di oltre 50 persone, e ha confermato il ruolo dell'associazione come punto di riferimento elvetico per la promozione della cultura sarda e dell'integrazione sociale.

