Torna protagonista del cielo la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, divenuta celebre grazie alla missione Rosetta dell'Agenzia spaziale europea (Esa). Nella notte fra l'11 e il 12 novembre, a sette anni esatti dall'atterraggio sulla sua superficie del lander Philae, la cometa ricambierà la visita raggiungendo il punto di minima distanza dalla Terra, pari a 61 milioni di chilometri.

In attesa dell'incontro ravvicinato, è comunque già possibile scorgerla in cielo usando un binocolo potente o un telescopio.

Gli astrofili hanno già iniziato la campagna di osservazione dal titolo “Cattura la cometa!”, mentre per tutti gli appassionati (anche i meno esperti) l'appuntamento è per lunedì sera alle 18.30 con “Aperitivo con la cometa”, l'evento online organizzato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) per osservare il corpo celeste attraverso immagini e filmati raccolti dai telescopi Inaf e dai lettori di EduINAF e rivivere alcuni dei momenti più appassionanti della missione Rosetta.

"È una cometa osservabile per tutta la notte, non costringe a levatacce", spiega l'astronomo Albino Carbognani sul sito MediaInaf. "In questi giorni la 67P si proietta nella direzione della costellazione dei Gemelli: si trova a una distanza angolare di circa 3 gradi (ossia sei lune piene messe in fila) dalla brillante stella Polluce, che potrà essere usata come primo riferimento per cercare la cometa in cielo con binocoli e telescopi. La 67P sorge alle 21 ora locale, ma per vederla bella alta sull'orizzonte occorrerà aspettare almeno fino a mezzanotte, quando sarà osservabile a circa 40 gradi di altezza in direzione est. Inutile dire che l'osservazione deve essere fatta da un luogo buio, dove l'inquinamento luminoso sia il più basso possibile".

