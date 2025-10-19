L’associazione Laboratorio xilografico Dettori festeggia il primo anniversario dalla nascita con l’inaugurazione, sabato 25 ottobre alle ore 17.30, della mostra “Sardegna: xilografie tra Oriente e Occidente”. Un’esposizione che nasce dalla collaborazione tra il Laboratorio xilografico Dettori e la Pinacoteca Nazionale di Sassari, diretta da Maria Paola Dettori promotrice del progetto. Nel corso dell’inaugurazione sarà possibile, oltre che apprezzare le prestigiose incisioni provenienti da Giappone, Cina, Slovenia, Stati Uniti, Argentina, Italia, capire come nasce una stampa d’arte e quindi imparare a guardare le stampe con occhio consapevole.

All’iniziativa hanno preso parte l’Associazione Printsaurus di Tokyo, in particolare Man Zhuang, Katori Takeshi; gli artisti statunitensi Claudio Orso Giacone, Karen Kunc, Gilead Tadmor; l’artista sloveno Leon Zakrajsek che sarà presente alla manifestazione; l’artista cinese Nanhao Wang; l’Associazione ‘El Cantaro" di Marcelo Bagnati e Liliana Esteban; gli italiani Guido Navaretti e Gianfranco Schialvino, presenti all’inaugurazione. L’evento si svolge in collaborazione con Alice Patteri e Alessandro Carboni, studenti dell’Accademia di Belle arti “M.Sironi” di Sassari, che hanno dato supporto alla squadra.

La mostra è ancora una volta la testimonianza di come la “comunità di incisori” sia viva e sempre pronta a collaborare per preservare e tramandare questa antica disciplina. La mostra del 25 ottobre è legata alla conferenza “Iscrizioni e incisioni: un viaggio alla scoperta del libro presso l’Antiquarium Turritano di Porto Torres, (24 ottobre 2025, ore 17.30 Antiquarium Turritano), fortemente voluta dal direttore del museo archeologico nazionale, Stefano Giuliani, per promuovere la cultura del bello e dell’arte nella città di Porto Torres. La conferenza sarà tenuta dall’Assessore alla Cultura Maria Bastiana Cocco, da Giovanni Dettori e dallo storico dell’arte Gianfranco Schialvino.

