In questi giorni la Marmilla ha preso parte ad un sondaggio online, su Facebook, assieme ad altri 17 territori in Italia candidati ad ospitare il #JazzInn, un importante evento proposto dalla Fondazione Ampioraggio che ha lo scopo di valorizzare i territori delle aree interne tramite investimenti sostenibili, promozione di incentivi per la creazione di nuove imprese, ecc.

Il sondaggio è terminato ieri e l’Unione dei Comuni ha totalizzato 893 voti complessivi, per un 5 percento del totale. La speranza per la Marmilla è di poter essere “Capitale dell’innovazione 2023”, unico territorio della Sardegna candidato.

Giuseppe De Nicola, amministratore di Ampioraggio, specifica così sulla pagina Facebook il risultato del sondaggio appena concluso: «La graduatoria sarà utilizzata per integrare le valutazioni della commissione deputata a valutare le candidature e selezionare i 6 finalisti (3 per il centro Nord e 3 per il Sud) tra i quali saranno individuate le 2 sedi per l'edizione 2023 di Jazz'inn».

Nei prossimi giorni si conoscerà, quindi, il risultato finale.

© Riproduzione riservata