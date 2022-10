Fervono i preparativi per la XVII edizione di "Prendas de Ittiri", grande manifestazione eno gastronomica, artigianale e artistica.

Questa edizione vedrà il battesimo del nuovo direttivo dell'organizzazione, composto principalmente da donne, con a capo la nuova presidente Giovanna Casiddu. Dopo gli anni di restrizioni causate dalla pandemia, l'evento ritorna nella sua formula canonica, che ha sempre richiamato numerosi turisti e visitatori. La manifestazione si terrà sabato 12 e domenica 13 novembre. E sarà predisposta lungo il tronco principale di corso Vittorio Emanuele, da piazza Odeon sino alla chiesa di San Pietro.

Diverse abitazioni saranno allestite nell'occasione dagli espositori, che metteranno in risalto le loro creazioni artistiche, prodotti come salumi, formaggi, carciofi, olio, miele e dolci. Tra cui i famosi Pirichitti di Ittiri, unici nel panorama regionale. Tra le novità spiccano la lettura itinerante di alcuni testi, l'allestimento di interessanti mostre e l'affissione di foto su pareti. Rappresentanti scorci e tipicità ittiresi, lungo tutto il percorso di Prendas. Tra le conferme "Sa Missa in Munnedda", molto apprezzata nella scorsa edizione.

Non mancheranno ovviamente i punti ristoro, in cui le numerose associazioni proporranno pietanze esclusivamente a base di prodotti tipici di Ittiri. "Ritorna in grande stile una manifestazione a cui siamo profondamente legati - commenta il sindaco di Ittiri Antonio Sau - Tutte le associazioni e la comunità sono pronte ad accogliere i numerosi visitatori previsti. Sarà una grande festa e un'occasione ritrovata per promuovere la nostra cittadina".



