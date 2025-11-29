Sessanta ore di lavoro tra laboratorio, prove e studio: ora il banco di prova con il pubblico. Domenica 30 novembre, dalle 16.30 alle 18, Sa Manifattura di Cagliari ospita l’evento finale di Nuove Officine, il progetto di professionalizzazione nel teatro di figura promosso dalla compagnia Is Mascareddas (Premio speciale Ubu 2023) con il sostegno del Mic e della Siae all’interno del programma “Per chi crea”, dedicato ai giovani under 35.

Per i sei partecipanti – giovani artiste e artisti provenienti da percorsi diversi – sarà l’occasione per mostrare gli esiti di un cammino formativo specifico: un’open studio aperta alla città, dove idee diventano progetti scenici compiuti grazie agli strumenti e i linguaggi del teatro. Un momento di condivisione e confronto che guarda alla professionalizzazione attraverso lo studio, la ricerca e la pratica collettiva.

Avviato a settembre, Nuove Officine ha alternato tre intensi weekend fra gli spazi di Sa Manifattura e le officine della compagnia nella zona industriale di Quartucciu. Il percorso ha intrecciato aspetti pratici e teorici: creazione e manipolazione, drammaturgia per il teatro di figura, saperi storico-artistici.

A guidare il gruppo, oltre ai fondatori di Is Mascareddas Donatella Pau e Tonino Murru, sono stati il lighting designer Loïc François Hamelin, la docente di discipline dello spettacolo Roberta Ferraresi dell’Università di Cagliari, il docente e saggista Alfonso Cipolla. Il progetto ha potuto contare anche sulla collaborazione del FabLab di Sardegna Ricerche, per l’uso di tecnologie innovative nella prototipazione, e dell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare per la parte legata alla drammaturgia applicata.

L’ingresso è libero.

