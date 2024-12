Un uomo, 33 anni di ingiusta detenzione e una lotta che diventa simbolo di resistenza e dignità. Venerdì 6 dicembre, alle ore 18:30, il Caesar’s Hotel di Cagliari ospiterà la presentazione del libro “Io Sono Innocente”, scritto da Beniamino Zuncheddu e Mauro Trogu.

L’appuntamento è stato organizzato dal Lions Club Cagliari Monte Urpinu, non solo per raccontare di un uomo che ha trascorso ingiustamente metà della sua vita in carcere, ma anche per riflettere su temi quali la giustizia, la libertà e il potere della speranza.

Il libro è la testimonianza di Beniamino Zuncheddu, protagonista di una vicenda giudiziaria emblematica: un uomo condannato e incarcerato per 33 lunghi anni, nonostante la sua innocenza. Con il supporto dell’avvocato Mauro Trogu, che interverrà durante la serata, Zuncheddu ha trasformato il suo dramma personale in un racconto tanto influente quanto necessario.

Tra gli ospiti della serata, Irene Testa, Garante dei detenuti della Sardegna, che offrirà un approfondimento sul sistema penitenziario e sui diritti delle persone private della libertà.

L’incontro non sarà solo un momento di ascolto e riflessione, ma anche un’occasione per sostenere cause solidali: la serata si concluderà con un aperitivo il cui ricavato sarà devoluto a progetti benefici.

“Io Sono Innocente” non è solo un libro, ma un grido di verità che risuona per chiunque creda in un sistema di giustizia umano e imparziale.

