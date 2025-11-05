Sabato lo Spazio Bunker di Sassari ospita alle 19 e alle 21 “Io Pierrot, Lui Superman”.

Scritto e diretto da Valentina Fadda, con Valentina Fadda, Valentina Puddu e Alessio Rundeddu e prodotto da Batisfera Teatro, lo spettacolo porta in scena il tema della disabilità e, perciò, della difficoltà di compiere i più semplici gesti quotidiani, restituendo al pubblico un’esperienza intensa, poetica e perturbante.

Uno spettacolo immersivo che accoglie solo dieci spettatori alla volta. Si apre come una serata elegante: una tavola imbandita, ospiti attorno, un ballerino che danza con grazia per intrattenerli. Ma ciò che inizia come un gesto raffinato e armonioso muta presto: il corpo inizia a contorcersi fino a restare intrappolato su una sedia urlante. Così, gli spettatori si ritrovano a cena con un commensale inatteso e scomodo, testimone vivo di una trasformazione che non lascia indifferenti.

“Io Pierrot, lui Superman” è ils econdo titolo della rassegna GenerAzioni, che intreccia performance, teatro e musica con un’attenzione particolare alle nuove forme di espressione contemporanea. Organizza Meridiano Zero.

