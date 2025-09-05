L'Associazione Fotografica Dyaphrama presenta "Io, la fotografia - L'attimo Quotidiano", un monologo di Diego Mormorio adattato e diretto da Giancarlo Torresani.

L'evento si terrà venerdì 5 settembre alle 21 presso l'Hospitalis Sancti Antoni. Durante la serata verranno mostrate immagini storiche della fotografia, tra cui opere di Niepce, autore del primo scatto fotografico assoluto, Nadar, noto per le sue foto aeree, e Robert Capa, famoso fotoreporter di guerra, proseguendo con immagini fino agli eventi dell'11 settembre.

La narrazione sarà affidata alla voce di Santina Raschiotti. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Oristano e l'ingresso è aperto a tutti gratuitamente.

