Dal 28 al 30 giugno nella Torre di Sulis di Alghero la mostra “Invisibili” di Doriana Caria. Originali vignette, disegni realizzati a mano dall’artista, la mamma di Ruben, un bambino con autismo non verbale protagonista degli elaborati.

Doriana infatti lo ritrae insieme al suo amico fidato, un serpente di gomma grigio da cui il piccolo Ruben non si separa mai. Storie che diventano lo spunto per una attenta riflessione in questa narrazione autobiografica.

«Ogni vignetta descrive una storia, un episodio, una denuncia pacifica, un racconto disegnato su carta. Ci saranno tutte le mie vignette, o quasi, e delle mie filastrocche», riferisce Doriana Caria.

Il titolo della mostra (visitabile dalle 19 alle 23) prende spunto dalla una vignetta, intitolata “Invisibili”, che si aggiudicò il primo posto nella categoria disegno al concorso nazionale “La vita ai tempi del coronavirus 2020” organizzato da Aps Maresca Onlus di Santhià.

